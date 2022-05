Τεν Χαγκ για Κριστιάνο: «Φυσικά θέλω να παραμείνει» (vid)

Ο Έρικ Τεν Χαγκ έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας πως χρειάζεται τον Πορτογάλο αστέρα στο ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ολλανδός τεχνικός παρουσιάστηκε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πλέον ξεκινάει κι επίσημα το έργο του στους «κόκκινους διαβόλους». Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Έρικ Τεν Χαγκ κλήθηκε να μιλήσει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: «Φυσικά θέλω να παραμείνει».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το τι μπορεί να προσφέρει ο Πορτογάλος αστέρας στην ομάδα, ο Τεν Χαγκ τόνισε: «Γκολ».

«Θα μιλήσω πρώτα μαζί του και στη συνέχεια θα μάθετε τι θα γίνει», ανέφερε κλείνοντας την συνέντευξη Τύπου ο 52χρονος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Erik ten Hag says Cristiano Ronaldo is a part of his plans for next season 👀 pic.twitter.com/MenPRvAUNe