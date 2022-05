Μία μικρή σκηνή έντασης επικράτησε όταν δημοσιογράφος του Sky Sports πλησίασε τον Έρικ Τεν Χαγκ για μία δήλωση και τους ανθρώπους ασφαλείας του Ολλανδού τεχνικού να τον κρατάνε μακριά από τον τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Τεν Χαγκ ήταν παρών στο «Σέλχερστ Παρκ» το απόγευμα της Κυριακής (22/05) για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Κρίσταλ Πάλας. Μετά το τέλος του αγώνα ο Ολλανδός προπονητής πιθανότατα ήθελε να αποχωρήσει από το γήπεδο σχετικά αθόρυβα, αλλά αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο.

Ο νέος τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» προσεγγίστηκε από τον ρεπόρτερ του Sky Sports, Γκάρι Κότεριλ, προκειμένου να κάνει μερικές δηλώσεις στην κάμερα του αγγλικού Μέσου, αλλά η ασφάλεια του Έρικ Τεν Χαγκ απομάκρυνε με άσχημο τρόπο τον δημοσιογράφο.

Αυτό έφερε την έκρηξη του τελευταίου, ο οποίος ενοχλημένος από τη στάση του Ολλανδού είπε: «Μην με πιέζεις, είσαι στην τηλεόραση. Δεν είναι καλό να σε χειρίζονται άνθρωποι της ασφάλειας, Έρικ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μεγάλος σύλλογος».

"Don't push me, you're on television. It doesn't look good being handled by security, Manchester United are a big club Erik!"



Erik Ten Hag and his security guy not impressed with Gary Cotterill welcoming him to the Premier League #mufc pic.twitter.com/3g1fW7x1xV