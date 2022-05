Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σκόραρε για το 2-1, απογοητεύτηκε μόλις ενημερώθηκε από τον κόσμο για το προβάδισμα της Σίτι, ωστόσο, ξαφνικά και χωρίς λόγο το «Άνφιλντ»... εξερράγη, με λανθασμένο συναγερμό για νέο ισόπαλο σκορ στο Etihad.

Τα συναισθήματα και οι στιγμές στην τελευταία αγωνιστική της Premier League είχαν τρομερές εναλλαγές, με το απόγευμα της Κυριακής να γίνεται μαγικό στο αγγλικό ποδόσφαιρο...

Η Λίβερπουλ με την ώθηση του κόσμου κατάφεραν έστω και με αρκετή τύχη και με την συμβολή του Μάτιπ να φτάσουν στο 2-1 επί της Γουλβς.

Ο Σαλάχ πανηγύρισε έξαλλα, έπειτα απογοητεύτηκε γιατί έμαθε από τις εξέδρες για την απόλυτη ανατροπή της Σίτι και το 3-2 επί της Άστον Βίλα, ωστόσο, προσωρινά οι κερκίδες ξεσηκώθηκαν ξανά!

Κάποιος μετέφερε λανθασμένα νέο ισόπαλο σκορ από το Etihad, για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε πανδαιμόνιο, στον πάγκο ψάχνονταν, όμως τελικά κατάλαβαν πως ήταν λάθος...

Ain’t no way someone scammed the Liverpool fans at Anfield that Aston Villa made it 3-3 😭😭😭😭😭😭😭



