Γκουαρδιόλα: «Είμαστε θρύλοι, δεν έχω ξαναδεί ομάδα σαν τη Λίβερπουλ» (vid)

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος αποθέωσε τόσο την ομάδα του όσο και τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία ωθεί τους «Πολίτες» να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να βρέθηκε κοντά στην «αυτοκτονία» κόντρα στην Άστον Βίλα, όμως ο Ιλκάι Γκουντογκάν ήταν ο «ήρωας» που χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα του. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στην έκτη του σεζόν στο νησί κατέκτησε το τέταρτο πρώταθλημα του με τους «Πολίτες» και στις δηλώσεις του μετά την απονομή επισήμανε πως αυτός και οι παίκτες του είναι... θρύλοι, ενώ για ακόμα μια φορά «έπλεξε το εγκώμιο» της φανταστικής Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ.

«Η στιγμή που βρήκαμε το γκολ άλλαξε τα πάντα. Δεν παίζαμε υπό κανονικές περιστάσεις, αλλά καταφέραμε να το διαχειριστούμε. Ο Γκιουντογκάν είναι ο καλύτερος inside runner που έχουμε. Παίζαμε από τις πλευρές και χρειαζόμασταν αυτόν τον παίκτη με αυτό το τέμπο στην περιοχή και είναι πραγματικά ο καλύτερος. Είμαστε θρύλοι. Όταν κερδίζεις την Premier League τέσσερις φορές σε πέντε σεζόν, είναι επειδή αυτά τα παιδιά είναι τόσο, τόσο ξεχωριστά. Θα μας θυμούνται. Ο πρώτος τίτλος που κατακτήσαμε με πολλά περιθώρια, μετά στο Μπράιτον, μετά κερδίζοντας εντός έδρας χωρίς φιλάθλους και τώρα με κόσμο, είναι ο καλύτερος.

Το μέγεθος του επιτεύγματός καθορίζεται από το μέγεθος του αντιπάλου. Δεν έχω ξαναδεί ομάδα σαν τη Λίβερπουλ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Μας βοηθούν να γίνουμε καλύτερη ομάδα Είναι μια πραγματικά συγκινητική μέρα για μένα. Είμαι τόσο ευγνώμων για τη Σίτι. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μένα - ένα όμορφο ταξίδι και σίγουρα θα είναι πάντα στην καρδιά μου», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Καταλανός τεχνικός.

