Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κάλεσε τους φιλάθλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πάρτι του τίτλου της Μάντσεστερ Σίτι σε περίπτωση που στεφθούν πρωταθλητές Αγγλίας.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι αυτή η οποία κρατάει την τύχη στα χέρια της για να αναδειχθεί πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τέταρτη την τελευταία εξαετία, καθώς είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία με 90 πόντους, έναν βαθμό περισσότερο από τη Λίβερπουλ. Για να το πετύχει αυτό, οι Πολίτες χρειάζονται νίκη ή τουλάχιστον βαθμολογική ισοβαθμία με τη Λίβερπουλ, αφού, σε περίπτωση μη νίκης με την Άστον Βίλα, η διαφορά τερμάτων με τους «Reds» είναι υπέρ τους (+6).

Από την άλλη βέβαια, το πιο σημαντικό για τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι να κατακτήσει η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και να εμποδίσει τη Λίβερπουλ να κερδίσει το quadruple και να επισκιάσει τη σεζόν του τρεμπλ 1998/99. Βέβαια, ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι οι περισσότεροι οπαδοί της Γιουνάιτεντ θέλουν η Λίβερπουλ να τερματίσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αλλά η απάντηση που έλαβε δεν ήταν αυτή που περίμενε.

Οι δημοσιογράφοι του είπαν ότι οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» θέλουν να δουν την Σίτι πρωταθλήτρια κι έτσι ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έχασε την ευκαιρία να τους προσκαλέσει στη φιέστα της ομάδας του, σε περίπτωση που κατακτήσουν το φετινό πρωτάθλημα.

«Έκανα λάθος λοιπόν όταν λέω ότι όλοι θέλουν η Λίβερπουλ να κερδίσει τον τίτλο σε αυτή τη χώρα! Έκανα λάθος. Ναι, καλώς ήρθατε οπαδοί της Γιουνάιτεντ. Καλώς ήρθατε. Αν θέλουν να έρθουν μαζί μας στο δρόμο να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Αλλά πρέπει να φορέσουν μπλε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκουαρδιόλα.

“Are you sure? So United like City more than Liverpool? Oh my god, I didn’t know this!”



Pep Guardiola has invited Manchester United fans to his team’s title parade after hearing his rivals want City to win the league over Liverpool… 😂 pic.twitter.com/n52q4wLuaX