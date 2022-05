Η Λίβερπουλ ανέβασε στα Social Media βίντεο απο τη σημερινή (20/5) προπόνηση, όπου ο Κώστας Τσιμίκας και ο Ρομπέρτο Φιρμίνο έκαναν... μαγικά.

Η Λίβερπουλ προετοιμάζεται ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τη Γουλβς, την ερχόμενη Κυριακή (22/5, 18:00), για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League. Oι «Κόκκινοι» ανέβασαν βίντεο στα Social Media από τη σημερινή (20/5) προπόνηση με τους Κώστα Τσιμίκα και Ρομπέρτο Φιρμίνο, να κάνουν «ζογκλερικά», να βρίσκονται με... κλειστά μάτια και η μπάλα να μένει στον αέρα για περίπου ένα λεπτό.

The Kostas and Bobby training link-up you didn't know you needed 👌 pic.twitter.com/yTvzWCSEjV