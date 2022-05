Τσιμίκας: «Τα δίνουμε όλα για να τα πάρουμε όλα» (vid)

Το μυστικό της επιτυχίας της Λίβερπουλ αποκάλυψε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, τελικά η Λίβερπουλ κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Σαουθάμπτον. Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν εξαιρετικός γι' ακόμη ένα ματς και συνέλαβε τα μέγιστα ώστε οι «Reds» να φτάσουν στο τρίποντο. Το δεύτερο τέρμα μάλιστα της ομάδας του προήλθε ύστερα από δική του εκτέλεση κόρνερ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 25χρονος Έλληνας διεθνής μπακ μίλησε για τους τρεις βαθμούς που κατέκτησε η Λίβερπουλ και τόνισε το μυστικό της επιτυχίας της ομάδας του.

«Πιέζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Όλοι δουλεύουμε σκληρά ακόμα και εάν δεν είναι στην αποστολή, είτε παίζουν είτε όχι. Όλοι είναι 100% έτοιμοι. Τι να πω για αυτή την ομάδα; Είμαστε μέσα στη διεκδίκηση όλων των τίτλων. Τα δίνουμε όλα για να τα πάρουμε όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιμίκας.

