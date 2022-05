Ο Κώστας Τσιμίκας απόλαυσε τον πανηγυρισμό του Κλοπ με τον κόσμο της Λίβερπουλ μετά το 2-1 επί της Σαουθάμπτον και έγινε ακόμα ένας που... ζει τη στιγμή του Γερμανού με τους οπαδούς, μετά τον Μανέ στο «Γουέμπλεϊ».

Ο «Τσίμι» δεν θέλησε να... μιμηθεί τις γροθιές του προπονητή του, αλλά μόλις κατάλαβε τι γινόταν πίσω του, έστρεψε το βλέμμα του και συμμετείχε στις κραυγές του κόσμου μαζί με τις κινήσεις του Κλοπ.

Άλλωστε, η στήριξη των οπαδών γι' αυτή την τρομερά δύσκολη νίκη επί της Σαουθάμπτον άξιζε αναγνώριση από τον κόουτς της Λίβερπουλ, που θέλει όλο το «Άνφιλντ» να... βράζει στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με την Γουλβς, με την ελπίδα ο Τζέραρντ να μην επιτρέψει στη Σίτι να τον νικήσει.

Πριν από μερικές μέρες, πάντως, σε πολύ πιο έντονη στιγμή βέβαια, ο Μανέ που συνηθίζει να μιμείται πανηγυρισμούς, δεν είχε κρατηθεί και είχε κάνει κι εκείνος τις γροθιές του Kloppo ακριβώς πίσω του!

Mane joining in Klopp's fist pumps is the content nobody knew we wanted👊#LFC #YNWA

pic.twitter.com/1ZNwggtRun