«Ντόπαραν» τους παίκτες του με τρομερή υποδοχή στο πούλμαν της αποστολής οι οπαδοί της Έβερτον, σε μια ατμόσφαιρα... φουλ του μπλε στους δρόμους της πόλης πριν από το καθοριστικό παιχνίδι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Η Έβερτον αντιμετωπίζει την Κρίσταλ Πάλας στο «Γκούντισον Παρκ» (19/5, 21:45, Cosmotesport7HD) και με νίκη κλειδώνει την παραμονή μια αγωνιστική πριν το τέλος. Γι' αυτό και οι οπαδοί της φρόντισαν να τονώσουν την αυτοπεποίθηση των παικτών του Φρανκ Λάμπαρντ, στήνοντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα κατά την άφιξη της αποστολής.

Εκατοντάδες φίλοι των Ζαχαρωτών άναψαν καπνογόνα στο χρώμα της ομάδας τους, τραγούδησαν συνθήματα και προκάλεσαν αναστάτωση στις Αρχές που κλήθηκαν να αστυνομεύσουν την περιοχή για να περάσει το πούλμαν της αποστολής. Οι εικόνες μαρτυρούν... παράνοια στις τάξεις των φιλάθλων της Έβερτον, που έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να «ζεστάνουν» την ομάδα τους με στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει και μαθηματικά τη σωτηρία.

My fucking football club.



Come on Everton, get it done. 🔵 pic.twitter.com/1s2GhsGjAR