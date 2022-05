Στις 29 Μαΐου η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι θα κάνει παρέλαση για το φινάλε της χρονιάς παρά το γεγονός ότι δεν έχει εξασφαλίσει την κατάκτηση της Premier League αλλά και του Champions League.

Η Λίβερπουλ μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Σαουθάμπτον, έφτασε τους 89 βαθμούς και η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή (22/05). Βέβαια, αυτή που έχει το πάνω χέρι για την κατάκτηση του τίτλου είναι η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είναι πρωτοπόρος με 90 πόντους, έναν βαθμό περισσότερο από τη Λίβερπουλ κι επομένως εξαρτάται από την ίδια για να αναδειχθεί πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τέταρτη την τελευταία εξαετία.

Παρ' όλα αυτά η Λίβερπουλ δίνει ακόμη μία σπουδαία μάχη, αυτή κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σταντ ντε Φρανς» για τον τελικό του Champions League το επόμενο Σάββατο (28/05, 22:00). Ωστόσο, ανεξαιρέτως της τελικής έκβασης σε Premier League και Champions League, οι «Reds» γνωστοποίησαν ότι στις 29 Μαΐου θα παρελάσουν για το φινάλε της χρονιάς μαζί με το γυναικείο τμήμα του συλλόγου που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Μια ημέρα δηλαδή μετά τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μάλιστα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Λίβερπουλ έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρέλαση, λέγοντας πως θα πραγματοποιηθεί σε λεωφορείο με αντιπροσώπους του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου ενώ την ίδια ημέρα θα αποδοθούν τιμές στα 39 θύματα του Χέιζελ, μιας και τότε πρόκειται για την «μαύρη επέτειο».

A #LFC victory parade will take place in the city on Sunday May 29 ⤵️