Φαν Ντάικ: «Το άξιζε ο Τσιμίκας, δουλεύει σκληρά»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ για τον Κώστα Τσιμίκα, για τον οποίο μάλιστα τόνισε πως είναι απαραίτητος στη Λίβερπουλ.

Ο Κώστας Τσιμίκας στο μεγαλύτερο βράδυ της καριέρας του ευστόχησε στην κρίσιμη εκτέλεση πέναλτι και χάρισε το FA Cup στη Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα να γίνει ο δεύτερος Έλληνας που κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ από την πλευρά του κλήθηκε να μιλήσει για την πορεία του Κώστα Τσιμίκα στους «Reds» αλλά και για το πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στον σύλλογο.

«Όλοι είναι σίγουρα μέρος αυτής της επιτυχίας. Σκέφτεσαι τα νεαρά αγόρια στην αρχή, τους παίκτες που δεν παίζουν τόσο πολύ στο πρωτάθλημα. Για τον Τσιμίκα να πετύχει το νικητήριο πέναλτι είναι απλά υπέροχο. Το αξίζει, δουλεύει σκληρά. Το μόνο πράγμα για αυτόν είναι ότι έχει μπροστά του έναν από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στον κόσμο, αλλά αυτό είναι επίσης ένα καλό σημάδι για μια μεγάλη ομάδα. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να πιέζουμε ο ένας τον άλλον, οπότε ας συνεχίσουμε έτσι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός στόπερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ.

Virgil van Dijk:



"Everyone is definitely part of this whole campaign. You think of the young boys in the beginning, the players who don't play as much in the league, for him [Tsimikas] to get the winning penalty is just great. He deserves it, he works hard." #awlive [lfc] pic.twitter.com/LcK63LVeim