Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιταλικού «Sky Sports» αν η Άρσεναλ βγει τέταρτη και περάσει στους ομίλους του Champions League, τότε θα γίνει το απόλυτο φαβορί για την απόκτηση του Πάουλο Ντιμπάλα.

Όπως είναι γνωστό ο Πάουλο Ντιμπάλα μετά το τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Γιουβέντους μετά από επτά χρόνια, ως ελεύθερος. Οι «μνηστήρες» για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό είναι αρκετοί και ένα από τα φαβορί είναι η Ίντερ, όμως δεν «παίζει» μόνη της. Σύμφωμα με το ιταλικό «Sky Sports» η Άρσεναλ ενδέχεται να πάρει «κεφάλι» στην... κούρσα αλλά υπό μία σημαντική συνθήκη.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ, Μαρσέλο Τσιρίκο, αν οι «Κανονιέρηδες» τερματίσουν στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος και εξασφαλίσουν την παρουσία τους στους ομίλους του Champions League την επόμενη σεζόν, τότε ο Ντιμπάλα θα γίνει κάτοικος Λονδίνου. Θυμίζουμε πως αν η Άρσεναλ είχε κερδίσει την Τότεναμ θα είχε «κλειδώσει» την τέταρτη θέση αλλά η ήττα από τους «Σπερς» κρατάει την υπόθεση ανοιχτή.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ο εκπρόσωπος του Αργεντινού βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, όπου θα έχει επαφές τόσο με την Άρσεναλ, όσο και με άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες από την Premier League, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

