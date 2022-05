Λουκάκου: «Κρατάω το στόμα μου κλειστό και είμαι συγκεντρωμένος στην Τσέλσι»

O Ρομέλου Λουκάκου με ανάρτηση του στο Instagram διέψευσε τα σενάρια που τον θέλουν να έχει ξεκινήσει συζητήσεις με άλλες ομάδες και τόνισε δεν είναι συγκεντρωμένος στην Τσέλσι.

Ο Ρομέλου Λουκάκου μετά από μια φανταστική χρόνια στη Serie A, όπου «στέφθηκε» πρωταθλητής με τη φανέλα της Ίντερ και επέστρεψε στην Τσέλσι, όμως η σεζόν του δεν πάει όπως τη φανταζόταν και μάλιστα δεν έχει καν σταθερή θέση στην ενδεκάδα του Τόμας Τούχελ. Τα «σενάρια» για την επιστροφή του στην Ιταλία είναι αρκετά και ο διεθνής Βέλγος φορ, μια μέρα πριν τον τελικό του FA Cup κόντρα στη Λίβερπουλ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημοσίως γι' αυτά. Ο θηριώδης επιθετικός τόνισε πως είναι συγκεντρωμένος στο πως θα βοηθήσει τους Λονδρέζους να «κλείσουν τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η ανάρτηση του Ρομέλου Λουκάκου:

«Ποτέ δεν θα αφήσω κάποιον να μιλήσει αντί εμού. Κρατάω το στόμα μου κλειστό και είμαι συγκεντρωμένος στο πως θα βοηθήσω την ομάδα μου για να κλείσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε αν κάποιος εκεί έξω προσπαθεί να πει κάτι για μένα και το κλαμπ δεν το κάνει στο όνομα μου».

Official statement by Romelu Lukaku on his social media accounts 🚨🔵 #CFC



“I kept my mouth shut and focused on helping the team”. 📑⤵️ pic.twitter.com/kcJS2UajMl