Ο Αντόνιο Κόντε δεν συμμερίζεται την κριτική του Μικέλ Αρτέτα σχετικά με την απόδοση του διαιτητή και άσκησε έντονη κριτική στον Βάσκο τεχνικό της Άρσεναλ.

Ο προπονητής της Τότεναμ, Αντόνιο Κόντε, προέτρεψε τον Μίκελ Αρτέτα να σταματήσει να παραπονιέται για την διαιτησία και να επικεντρωθεί στη δική του ομάδα, μετά τα σχόλια που έκανε για τον διαιτητή, για τον αγώνα με τα «σπιρούνια».

«Είναι ντροπή, καταστράφηκε ένα όμορφο παιχνίδι. Δεν θέλω και δεν μπορώ να σας πω για τη διαιτησία, μπορείτε να φωνάξετε τον ρέφερι και να εξηγήσει όσα πρέπει μπροστά στην κάμερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τα παράπονά του για το πέναλτι που κέρδισε η Τότεναμ και την αποβολή του Ρομπ Χόλντινγκ από το πρώτο ημίχρονο. Ο Κόντε πάντως δεν συμφώνησε καθόλου με την εκτίμηση του διαιτητή που έκανε ο Αρτέτα.

🎙️ "He has just started this work and he needs to be calm."



Antonio Conte says Mikel Arteta should focus more on his team and not complain as much after the Arsenal manager expressed his discontent with the red card decision in the #NLD pic.twitter.com/QXiJDO8zAA