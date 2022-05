Αρτέτα: «Αν πω όσα θέλω θα τιμωρηθώ με έξι μήνες, είναι ντροπή του ρέφερι» (vid)

Ο Μικέλ Αρτέτα ήταν εκνευρισμένος με τον διαιτητή του μεγάλου ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου και λίγο μετά το 3-0 της Τότεναμ επί της Άρσεναλ προσπαθούσε να συγκρατήσει τα λόγια του ώστε να μην τιμωρηθεί.

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν ήθελε να μπει σε μεγάλους μπελάδες καθώς αν άφηνε τις σκέψεις του να κυριαρχήσουν και έλεγε όσα πραγματικά ήθελε στο flash interview αμέσως μετά το ματς της Πέμπτης, θα έπρεπε να περιμένει βαριές κυρώσεις.

«Είμαι εδώ για να σας πω την δική μου εκδοχή για ό,τι συνέβη στο ματς, αλλά αν μιλήσω για τη διαιτησία θα τιμωρηθώ με έξι μήνες... Είναι ντροπή, καταστράφηκε ένα όμορφο παιχνίδι. Δεν θέλω και δεν μπορώ να σας πω για τη διαιτησία, μπορείτε να φωνάξετε τον ρέφερι και να εξηγήσει όσα πρέπει μπροστά στην κάμερα» είπε ο Αρτέτα που «έβραζε» με το πέναλτι που κέρδισε η Τότεναμ και την αποβολή του Ρομπ Χόλντινγκ από το πρώτο ημίχρονο.

