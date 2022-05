Την απόφαση να μην συζητήσει με καμία ομάδα για τον Ντέκλαν Ράις μέσα στο καλοκαίρι πήρε η Γουέστ Χαμ παρά τις σκέψεις που φέρεται να κάνει ο παίκτης για μεταγραφή...

Ο Μόγιες θέλει τον αρχηγό του στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν, με τον λονδρέζικο σύλλογο να ευελπιστεί πως θα τον πείσει να υπογράψει και νέο, χρυσό συμφωνητικό μετά το καλοκαίρι...

Τα «σφυριά» φέτος έφτασαν μια ανάσα από τον τελικό του Europa League σε μια αξιοθαύμαστη πορεία στη διοργάνωση και θέλουν και την επόμενη σεζόν να πράξουν κάτι αντίστοιχα καλό στα ευρωπαϊκά τουρνουά.

Σε αυτούς τους στόχους ο Ράις είναι αναπόσπαστο κομμάτι στις σκέψεις των ανθρώπων του κλαμπ και του προπονητή, όσο κι αν εκείνος δείχνει πως ίσως να σκέφτεται και το επόμενο βήμα τώρα που η καριέρα του έχει απογειωθεί.

Στο πρόσφατο παρελθόν ο Μόγιες έκανε λόγο για αξία που έχει φτάσει στα 150 εκατομμύρια για όποιον θελήσει να διαπραγματευτεί για τον παίκτη, ωστόσο, πλέον μπαίνει μπλόκο από την Γουέστ Χαμ σε οποιαδήποτε κουβέντα πώλησής του.

BREAKING: West Ham will not sell Declan Rice this summer and will hold more talks about his future when the transfer window closes ✍️ pic.twitter.com/AE6gbZhIse