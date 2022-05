Έναν χρόνο νωρίτερα, ο Πεπ δάκρυζε για τον Αγουέρο και για την ποιότητα που χανόταν από την Σίτι. Και μπορεί ο χαρακτήρας του Αργεντινού να λείπει ακόμα, όμως, τώρα ο Καταλανός κόουτς είναι ξανά ευτυχισμένος. Και ο Χάαλαντ είναι η αιτία...

Κατακτώντας την Premier League για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και επιστρέφοντας στην κορυφή μετά το... αναγκαστικό διάλειμμα λόγω της τρομερής πορείας της Λίβερπουλ που κατέλαβε το ρετιρέ για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχαιρετούσε τον Σέρχιο Αγουέρο με κλάματα.

Μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του καθώς μιλούσε στο SkySports, ο Καταλανός προπονητής σκεφτόταν πως η Σίτι αποχωριζόταν έναν υπέροχο άνθρωπο και έναν τρομερό σκόρερ που έκανε συνεχώς τη διαφορά για όσα λεπτά κι αν αγωνιζόταν.

Έναν χρόνο μετά, ο Πεπ αδυνατούσε να συγκρατήσει το χαμόγελό του και ήταν ευτυχισμένος για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ από την Ντόρτμουντ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Φυσικά τον ικανοποιεί τρομερά και το πάνω χέρι που έχει η Σίτι στην βαθμολογία για την διατήρηση των κεκτημένων στην Premier, ωστόσο, τα γκολ που... τελικά δεν έλειψαν ούτε φέτος, από τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά θα είναι ακόμα περισσότερα.

Προκαλεί τρομερή εντύπωση, αλλά ναι. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και η μετακίνησή του από την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Μάντσεστερ Σίτι είναι 31η ακριβότερη προσθήκη σε ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος. Κόστισε μόλις 1 εκατομμύριο περισσότερο από τα 59 εκατ. ευρώ που διέθεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2018 για την απόκτηση του Φρεντ, ενώ, μόλις τρία εκατομμύρια λιγότερα κόστισε στην Τσέλσι ο Ζορζίνιο για τα χαφ, αφήνοντας τη Νάπολι για τους «μπλε» του Λονδίνου.

Το κόστος της μεταγραφής του Νορβηγού στράικερ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή της ρήτρας αποδέσμευσης που είχε συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ ήταν... τιμή ευκαιρίας για οποιονδήποτε σύλλογο ενδιαφερόταν για τον ποδοσφαιριστή.

Βέβαια, υπολογίζοντας τον μισθό του Χάαλαντ, τη διάρκεια της συνεργασίας του με τους «πολίτες» και τα χρήματα που θα πάνε στο γραφείο του Ραϊόλα για το deal, αλλά και το φημολογούμενο κέρδος που θα έχει ο πατέρας του παίκτη, αρκετές ομάδες θα έκαναν πίσω. Όχι όμως η Σίτι που έχει την οικονομική δυνατότητα και που ήθελε πάση θυσία έναν γκολτζή.

