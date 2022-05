Απάντησε στον Εβρά ο Γκουαρδιόλα: «Ελα να σου δείξω αν έχω παίκτες με προσωπικότητα» (vid)

Ο Πεπ Γκουαδιόλα έδωσε την καλύτερη απάντηση στον Πατρίς Εβρά, ο οποίος τόνισε πως ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν θέλει ηγέτες στην ομάδα του και δεν μπορεί να προπονεί ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρέθηκε στο στόχαστρο του Πατρίς Εβρά, ο οποίος τόνισε πως ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν θέλει ηγέτες στην ομάδα του και δεν μπορεί να προπονεί ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα. Ο Καταλανός τεχνικός ενημερώθηκε για τις δηλώσεις του πρώην αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της μάχης με την Γουλβς, έδωσε την καλύτερη απάντηση.

«Δεν θέλω προσωπικότητες στο γήπεδο; Λοιπόν. Δεν συμφωνώ, Πατρίς! Δεν παίζω... Χρειάζομαι προσωπικότητες και καλούς παίκτες στο γήπεδο. Δεν το διάβασα ούτε ήξερα τι είπε. Αλλά, είχα καλούς κι απίστευτους παίκτες στο παρελθόν, ως προπονητής στη Μπαρτσελόνα, την Μπάγερν Μονάχου και εδώ. Θα μπορούσα να δώσω μια καλή λίστα όσον αφορά την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα τους.

Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κερδίσει Παγκόσμια Κύπελλα, Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Champions League και πολλούς άλλους τίτλους Ίσως ο Εβρά έχει δίκιο ή ίσως κάνει καλή πρόταση για να επιστρέψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να δουλέψει εκεί. Ίσως υπάρχει μια καλή ευκαιρία τώρα. Ωραία Πατρίς, αν ήμασταν μαζί θα σου έδειχνα την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα των παικτών μου αυτή τη στιγμή που έχουμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκουαρδιόλα.

"Maybe [Patrice] Evra is doing a good quote to come back to Manchester United to work there..." 👀



Pep Guardiola hits back at Patrice's Evra's claims that he doesn’t want players with personality or leadership qualities 😠#MCFC pic.twitter.com/LMGQDGyirw