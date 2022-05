Τσιμίκας: «Ο Σαλάχ είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο» (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας στο πλάισιο της ομάδας της χρονιάς στο FIFA 22 αποθέωσε τους Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Άλισον και Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ενώ επισήμανε πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τη δεδομένη στιγμή.

Η EA Sports ανακοίνωσε την «Team of the Season» της Premier League για το 2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τέσσερις ποδοσφαιριστές της διεκδικήτριας του τίτλου, Λίβερπουλ. Ο λόγος για τους Άλισον Μπέκερ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Κώστας Τσιμίκας και ο Ναμπί Κεϊτά μίλησαν στην κάμερα της EA για τους τέσσερις συμπάικτες του με τον Έλληνα διεθνής αριστερό μπακ να τους αποθεώνει και να ξεχωρίζει τον Μοχάμεντ Σαλάχ ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Τσιμίκας:

Για τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ: «Για μένα προσωπικά, είναι ο καλύτερος αμυντικός που έχω δει με τα μάτια μου. Τόσο μεγαλόσωμος, τόσο ταχύς, τόσο δυνατός. Είναι πολύ δυνατός, κερδίζει όλες τις μονομαχίες, για αυτό το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο».

Για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ: «Το δεξί του πόδι είναι απίστευτο. Εγώ προσωπικά όταν παίζω μαζί του το απολαμβάνω επειδή κοιτάζει πάντα για πάσα 40 μέτρων για μένα. Οι μακρινές μπαλιές του είναι τέλειες. Αυτός ο τύπος έχει κάτι το τέλειο στο δεξί πόδι του».

Για τον Άλισον: «Είναι πολύ σημαντικός ακόμα και όταν έχει τη μπάλα. Κάθε φορά που αρχίσουμε επίθεση, η μπάλα ξεκινάει από τον Άλι. Είναι πολύ σημαντικός».

The #FIFA22 Premier League team of the season is here 🌟 pic.twitter.com/bkdKA8FHAU