Τσιμίκας: «Θα διεκδικήσουμε τα πάντα»

Ο Κώστας Τσιμίκας οριοθέτησε τους στόχους της Λίβερπουλ και ξεκαθάρισε πως οι «κόκκινοι» είναι έτοιμοι να πάρουν τα πάντα, σε αυτές τις τελευταίες μέρες της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Οι «κόκκινοι» κυνηγούν πλέον τη Σίτι στο -3 από την κορυφή της Premier, το Σάββατο (14/5) κοντράρονται με την Τσέλσι για το Κύπελλο Αγγλίας και στις 28 του μηνός διεκδικούν την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης.

«Θέλουμε να πάρουμε ό,τι είναι εφικτό και θα πάμε για να διεκδικήσουμε τα πάντα. Αυτή η είναι η νοοτροπία μας. Έτσι ξεκινήσαμε από την έναρξη της σεζόν και θα πάμε μέχρι τέλους.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές είμαστε έτοιμοι και όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει, πάντα ο ένας στηρίζει τον άλλον.

Ανυπομονώ για το φινάλε της σεζόν, είμαι υπερήφανος γι' αυτή την ομάδα, είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη πολύ μεγάλων στόχων και έχουμε ήδη πάρει και το CarabaoCup» ήταν τα λόγια του Greek Scouser.

Kostas Tsimikas:



"I'm very proud for this team, all the work we did. As I say, we set all our goals to win all the trophies and we are so close. We won the Carabao Cup, we're in the final in the FA Cup, we're in the final [of the] Champions League." #awlive [lfc] pic.twitter.com/3sThWS1CUN