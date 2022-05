Ο Πολ Πογκμπά βρίσκεται στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο ο Γάλλος μέσος δεν επιθυμεί να ενταχθεί στη μισητή αντίπαλο της Γιουνάιτεντ.

Το συμβόλαιο του Γάλλου μέσου ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όλα δείχνουν ότι ο Πολ Πογκμπά θα αποτελέσει παρελθόν από τους «κόκκινους διαβόλους».

Ο 29χρονος μέσος, ο οποίος δεν θα προλάβει να παίξει σε κάποιο από τα εναπομείναντα παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φέρεται σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic» να απέρριψε πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι. Το ενδιαφέρον των Πολιτών δεν προέκυψε τώρα, καθώς εδώ και καιρό ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιθυμεί να δει τον Πολ Πογκμπά με τη φανέλα της Σίτι σε μια μετακίνηση που θα θυμίσει πολύ τον Κάρλος Τέβες που το 2009 είχε κάνει κι εκείνος το δρομολόγιο από την κόκκινη στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.

🚨 EXCL: Paul Pogba will not be joining Man City. 29yo seriously considered offer but opted against + his camp have told #MCFC. Favours whole package at another club: #Juve, #PSG, #RMFC currently main contenders - no final decision yet @TheAthleticUK #MUFC https://t.co/tx8kUxjLkF