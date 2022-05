Η Μπράιτον έκανε «πάρτι» κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ανάγκασε τους «Κόκκινους Διαβόλους» στη δωδέκατη... συντριβή της στη «μετα-Φέργκιουσον» εποχή, όσες είχε η ομάδα στα 810 ματς που κοούταρε ο Σερ Άλεξ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Μπράιτον ήταν για ακόμα μια φορά αποκαρδιωτική και οι «Γλάροι» έκαναν... ότι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο του «Άμεξ Στάντιουμ» με αποτέλεσμα να δεχτούν τέσσερα γκολ μέσα σε μια ώρα παιχνιδιού! Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δέχτηκαν τέσσερα ή περισσότερα γκολ για δωδέκατη φορά στην «μετα-Φέργκιουσον» εποχή, από το 2013 μέχρι σήμερα. Ισάριθμες φορές είχε δεχτεί τέσσερα ή περισσόετρα τέρματα η Γιουνάιτεντ στα 810 ματς που κοούταρε ο Σερ Άλεξ, στα 27 χρόνια του στο «Ολντ Τράφορντ».

