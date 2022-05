Η τρομερά βελτιωμένη εικόνα της Άρσεναλ έκανε την διοίκηση να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μικέλ Αρτέτα κι εκείνος το υπέγραψε με χαρά για να δεσμεύεται πλέον μέχρι το 2025!

Ο Ισπανός κόουτς έχει καταφέρει να εξελίξει το σύνολο των παικτών που έχει στα χέρια του και αυτή τη στιγμή η ομάδα διεκδικεί κανονικά την μεγάλη επαναφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μάλιστα, για το Champions League μέσω της τετράδας της Premier.

«Θέλουμε να εξελίξουμε τον σύλλογο, να βελτιώσουμε τους παίκτες και να το πετύχουμε μέσω της συμμετοχής μας στο Champions League» είπε ο Μικέλ Αρτέτα μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου για την επόμενη τριετία.

Μαζί του υπέγραψε νέο συμφωνητικό και ο κόουτς τους γυναικείου τμήματος της Άρσεναλ, Γιόνας Έιντεβαλ, ο οποίος όμως δεσμεύεται μέχρι το 2024, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική πρώτη σεζόν του στον πάγκο των γυναικών.

