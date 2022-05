Η Λίβερπουλ δημοσίευσε τις νέες εντυπωσιακές της φανέλες για τη νέα σεζόν σε ένα βίντεο από το οποίο απουσιάζει η επιθετική «τριπλέτα» της, Μοχάμεντ Σαλάχ, Σαντιό Μανέ και Ρόμπερτο Φιρμίνο.

Μπορεί η φετινή σεζόν να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα, όμως η Λίβερπουλ φρόντισε να δώσει στο φως της δημοσιότητας τη νέα φανέλα που θα φοράνε οι «Reds» τη νέα χρονιά. Γι' ακόμη μία σεζόν η Λίβερπουλ θα έχει τη Nike στη φανέλα της. Η γνωστή εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο κόκκινο, χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες, για τη εντός έδρας φανέλα της αγγλικής ομάδας, ενόψει της νέας σεζόν.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι το «97» στην πίσω όψη της φανέλας που περικλείεται από τις Αιώνιες Φλόγες προς τιμήν των οπαδών που έχασαν τη ζωή του στην τραγωδία του «Χίλσμπορο».

Στο παρακάτω βίντεο πρωταγωνιστής είναι ο Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος εξαπολύει το σήμα κατατεθέν του με τις τρεις γροθιές αλλά και οι Τζόρνταν Χέντερσον, Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, Αλεξάντερ Άρνολντ, Κέρτις Τζόους, Λούις Ντίας, Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν και Ιμπραϊμά Κονατέ. Αυτοί που απουσιάζουν όμως, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, είναι οι Μοχάμεντ Σαλάχ, Σαντιό Μανέ και Ρόμπερτο Φιρμίνο.

«Είμαστε όλοι τόσο περήφανοι που φοράμε τη φανέλα τη Λίβερπουλ και είμαστε μέλος της οικογένειας των swoosh.«Ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτή η φανέλα για τους οπαδούς μας και ανυπομονούμε να την φορέσουμε στο Άνφιλντ», τόνισε χαρακτηριστικά ο αρχηγός των «Reds», Τζόρνταν Χέντερσον.

