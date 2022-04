Με σαφή την ειρωνική του διάθεση στις ερωτήσεις για τον Σαλάχ, το βραβείο του κορυφαίου από την Ένωση Συντακτών και την ήττα του Ντε Μπρόινε, ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπενθύμισε πως ο Κλοπ συνεχώς μιλά για την ποιότητα των παικτών της Λίβερπουλ.

Ο Αιγύπτιος αστέρας των «κόκκινων» αναδείχθηκε καλύτερος και με τεράστια διαφορά από τον KdB, κερδίζοντας την διάκριση από την Ένωση Συντακτών Ποδοσφαίρου για την σεζόν 2021-2022.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πολύ θα ήθελε να δει έναν δικό του ποδοσφαιριστή να επιλέγεται από τους δημοσιογράφους, ωστόσο, προφανώς με ειρωνική διάθεση, σχολίασε:

«Αφού ο Γιούργκεν Κλοπ λέει ότι η Λίβερπουλ έχει τον κορυφαίο τερματοφύλακα, τον κορυφαίο δεύτερο τερματοφύλακα, τον κορυφαίο αμυντικό, τον καλύτερο χαφ, τον καλύτερο επιθετικό και παίρνουν όλα τα βραβεία... Μπράβο τους».

Όταν η κουβέντα πήγε στην ανανέωση του συμβολαίου του Κλοπ, αλλά και το δικό του μέλλον στη Σίτι, ο Γκουαρδιόλα απάντησε:

«Όλα μου τα χρόνια στην προπονητική έχω μεγάλους αντιπάλους. Είναι ωραίο που υπέγραψε νέο συμβόλαιο γιατί η ομάδα του αποφάσισε να συνεχίσουν μαζί. Εγώ ενδιαφερόμαι για το φινάλε της σεζόν και μετά θα έχουμε χρόνο ν' ασχοληθούμε με το δικό μου συμβόλαιο.

Είμαι ήδη 6 χρόνια εδώ... Θα έχουμε χρόνο μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Είμαι στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσε να με οδηγήσει η ζωή για να δουλέψω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή».

