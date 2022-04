Ο Μοχάμεντ Σαλάχ κατέκτησε το βραβείο «Παίκτης της Χρονιάς Ανδρών της Ένωσης Συντακτών Ποδοσφαίρου» για τη φετινή σεζόν.

​Ο Μοχάμεντ Σαλάχ απολαμβάνει άλλη μια εξαιρετικά παραγωγική σεζόν, έχοντας σημειώσει 22 γκολ στην Premier League, όντας ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, ο «Φαραώ» μετράει 30 γκολ και 14 ασίστ.

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις τον οδήγησαν να κερδίσει το ετήσιο βραβείο Football Writers’ Association Men’s Player of the Year award, το οποίο απονέμεται στον καλύτερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς στην Premier League.

Στη σχετική ψηφοφορία, ο 29χρονος Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός κέρδισε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε της Μάντσεστερ Σίτι και τον Ντέκλαν Ράις της Γουέστ Χαμ.

