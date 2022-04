Σαλάχ: «Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα...»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ γι' ακόμα μια φορά τόνισε πως η απόφαση της υπογραφής του νέου συμβολαίου στη Λίβερπουλ δεν αφορά το οικονομικό σκέλος. «Σίγουρα εδώ και του χρόνου, εκτός κι αν θέλουν να με παραχωρήσουν»!

Ο «Φαραώ» παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο δημοφιλές περιοδικό FourFourTwo και φυσικά το μεγαλύτερο κομμάτι της κουβέντας είχε να κάνει με την τεράστια υπόθεση της ανανέωσης της συνεργασίας του με την Λίβερπουλ.

Έχει ακόμα έναν χρόνο συμβολαίου με τους «κόκκινους», οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ και πολλούς μήνες δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα και ο ίδιος δεν μπορεί να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

«Δεν ξέρω τι θα γίνει... Ο κόσμος γνωρίζει ότι εγώ θέλω να μείνω, όμως δεν έχει να κάνει με τα χρήματα αυτό το κομμάτι. Θα δούμε, το σημαντικό είναι να τελειώσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο και μετά θα δούμε τι μπορεί να συμβεί» είπε, ενώ, για το ενδεχόμενο να είναι παρών στο «Άνφιλντ» και τη νέα σεζόν ανεξάρτητα από την υπογραφή ή όχι νέου συμφωνητικού, απάντησε:

«Ναι εδώ θα είμαι, εκτός κι αν αποφασίσουν να με παραχωρήσουν»!

Στο υποθετικό σενάριο να παίξει σύντομα το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ο Σαλάχ έδειξε πως δεν θέλει να το σκέφτεται και πολύ... «Ξέρω ότι ο κόσμος με αγαπάει, υπάρχουν και πανό για εμένα στο γήπεδο, ο κόσμος τραγουδάει το όνομά μου. Θα είναι μια πολύ στενάχωρη στιγμή αν έρθει...».

💥 SALAH EXCLUSIVE 💥



On turning 30 this summer: "You can see the top, top players always after 32, 33, you can see a lot of them – Lewandowski, Benzema, Messi, Ronaldo, Zlatan, a lot of players" https://t.co/0p2u02CSeO