Όχι απλά ένα standing ovation. Ο κόσμος της Λίβερπουλ τρελάθηκε με όσα είδε από τον Τιάγκο (και) στο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ. Ο συνδυασμός απλότητας – ποιότητας του Ισπανού, τον κάνει να δίνει ρεσιτάλ στο χορτάρι.

Φεύγοντας από το παιχνίδι της Τρίτης στο 80ο λεπτό, με το σκορ στο 3-0, προτού ο Σαλάχ βάλει το κερασάκι στην τούρτα της πανεύκολης επικράτησης της Λίβερπουλ σε ένα ματς που μόνο ντέρμπι δεν ήταν, ο Τιάγκο Αλκάνταρα αντίκρισε όλο το γήπεδο να σηκώνεται στο πόδι για να τον χειροκροτήσει. Και το άξιζε ακριβώς όπως συνέβη. Μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της διάρκειας αυτής της αποθέωσης.

Μετά τον ημιτελικό του Κυπέλλου με την Σίτι το περασμένο Σάββατο, ο Ισπανός χαφ ήταν ξανά το σημείο αναφοράς της Λίβερπουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κάνοντας τα πράγματα, τις κινήσεις, τις μεταβιβάσεις και την ανάπτυξη της ομάδας του να φαίνονται τόσο, μα τόσο απλά...

Η αλήθεια είναι πως το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί όπου η Γιουνάιτεντ δεν είχε κανέναν τρόπο να σταματήσει την Λίβερπουλ. Που οι παίκτες του Ράνγκνικ δεν ήξεραν τι να κάνουν με τη μπάλα. Που είχαν την κατοχή και τους έπιανε πανικός μόλις κάποιος προσπαθούσε να τους πιέσει.

Η απίστευτα κακή εικόνα των «κόκκινων διαβόλων», επέτρεψε στον Τιάγκο Αλκάνταρα να κάνει το δικό του πάρτι. Είχε 95% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του (105/110), ενώ, πέτυχε και τις 6 στις μακρινές μπαλιές που επιχείρησε προς τους συμπαίκτες του. Έφτιαξε για την Λίβερπουλ τρεις ευκαιρίες για γκολ, είχε 3/3 σε ντρίμπλες μπροστά από αντιπάλους, ενώ, αν και το σουλούπι του δεν «γεμίζει το μάτι», είχε 7/9 προσωπικές μονομαχίες! Τόσο αναιμική ήταν η παρουσία των παικτών της Γιουνάιτεντ κοντά του που έκανε ό,τι ήθελε...

Στην Λίβερπουλ θα εύχονται αυτή η επίδοση στο πρωτάθλημα να συνεχιστεί, από τη στιγμή που πλέον μαζί με την Σίτι επιδίδονται σε μια από τις ελάχιστες, τόσο συναρπαστικές, μάχες για τη διεκδίκηση του τίτλου. Ο Τιάγκο έχει καταφέρει στα παιχνίδια όπου έχει βρεθεί στο αρχικό σχήμα των «κόκκινων» σε ματς της Premier League να μην καταγράψει ούτε μια ήττα για την ομάδα του!

Συγκεκριμένα, το ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ και η «τεσσάρα» της Τρίτης στο «Άνφιλντ», ήταν το 14ο ματς που βρίσκει τον Τιάγκο βασικό για το σύνολο του Κλοπ και φυσικά δεν υπήρξε ούτε αυτή τη φορά αρνητικό αποτέλεσμα. Και αυτό που κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το στατιστικό του Ισπανού, είναι πως έχει 13 νίκες και 1 ισοπαλία σε αυτά τα 14 παιχνίδια πρωταθλήματος!

Όσο για το σκοράρισμα, η Λίβερπουλ πέτυχε 41 τέρματα και δέχθηκε μόλις 4 σε αυτές τις αναμετρήσεις που εξετάζουμε.

Ο Κλοπ τον περίμενε πως και πως στην γραμμή του πλάγιου άουτ για να τον πάρει μια μεγάλη αγκαλιά και να του δείξει την ευγνωμοσύνη του για όσα προσφέρει στην ομάδα. «Τρομερός ε; Είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης και μπορεί να κάνει υπέροχα πράγματα με και χωρίς τη μπάλα» είπε λίγο μετά στα flash interviews ο Γερμανός προπονητής για τον Τιάγκο Αλκάνταρα.

Καθώς εκείνος αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο μόλις είδε τον αριθμό του στο φωτεινό πινακάκι του τέταρτου διαιτητή, ο κόσμος στο «Άνφιλντ» δεν σταμάτησε λεπτό να του αναγνωρίζει την προσπάθεια και να του επιδεικνύει την αγάπη του. Ο Ισπανός είχε εκτελέσει άψογα την αποστολή του. Και γι' αυτό αναδείχθηκε και ο MVP της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αξίζει να σημειωθεί πως η Liverpool Echo τον βαθμολόγησε με «10», πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για την κριτική που αναγράφεται σε κάθε παίκτη μετά από τα παιχνίδια.

Ο δημοφιλής σπίκερ, Πίτερ Ντρούρι, με τις ευφάνταστες περιγραφές και τις στιγμές που ο ειρμός της σκέψης του τον οδηγεί σε... έπη τα οποία μεταφέρονται μέσα από το μικρόφωνο στους τηλεοπτικούς δέκτες των ποδοσφαιρόφιλων, σχολίασε: «Αυτός ο παίκτης μπορεί να κάνει πράγματα με τη μπάλα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μέχρι και παράνομα». Ο Τιάγκο δεν είναι πια μια... πολυτέλεια για τους «κόκκινους», αλλά μια απαραίτητη παρουσία στα χαφ, στο πλάι των Χέντερσον και Φαμπίνιο.

