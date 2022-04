Χιλιάδες οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης με πανό και συνθήματα κατά της οικογένειας Γκλέιζερ, διαμαρτυρόμενοι για ακόμα μια αποτυχημένη σεζόν.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε για πέμπτη σερί σεζόν χωρίς τρόπαιο και οι οπαδοί της φαίνεται πως έχουν απαυδήσει!

Παρά τα μεταγραφικά σενάρια για το καλοκαίρι και τη διαφαινόμενη πρόσληψη του Έρικ Τεν Χαγκ στη τεχνική ηγεσία, ο κόσμος της ομάδας παρουσιάζεται εξοργισμένος με τη διοίκηση και φρόντισε να το κάνει γνωστό με πορεία διαμαρτυρίας, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του ματς με τη Νόριτς.

Χιλιάδες οπαδοί των Κόκκινων Διάβολων ξεχύθηκαν στους δρόμους του Μάντσεστερ με πανό και συνθήματα κατά της οικογένειας Γκλέιζερς, ζητώντας από τους Αμερικανούς να πουλήσουν το κλαμπ το συντομότερο δυνατόν!

«Το συγγνώμη δεν είναι αποδεκτό, προστατέψτε την κληρονομιά» έγραφε ένα πανό που χαρακτηρίζει απόλυτα την επιθυμία του κόσμου, ενώ μερίδα οπαδών ξεπέρασε τα όρια και φώναζε έξαλλα «Γκλέιζερ, να πεθάνεις».

Σαν να μην έφταναν μάλιστα όλα αυτά, ορισμένοι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχεδιάζει να μποϊκοτάρει τα πρώτα 17 λεπτά του αγώνα κόντρα στη Νόριτς ως ένδειξη διαμαρτυρίας για κάθε χρόνο που οι Γκλέιζερς έχουν την ιδιοκτησία του συλλόγου.

Ahead of the game against Norwich at Old Trafford this afternoon, Manchester United fans are protesting against the Glazer ownership. pic.twitter.com/q6ZbnXLa4M