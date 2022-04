Οι δύο προπονητές που κάνουν το ποδόσφαιρο καλύτερο, προσφέρουν υπέροχες στιγμές, αφού οι Κλοπ και Πεπ τα έλεγαν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί μετά το ντέρμπι, με τον Καταλανό να διακόπτει τη συνέντευξη του Γερμανού!

Κλοπ και Πεπ θα συνεχίσουν με... λύσσα τη μάχη τους για τη διεκδίκηση του φετινού τίτλου στην Premier League μετά και το 2-2 στο Etihad που διατήρησε τη μεταξύ τους απόσταση στον έναν βαθμό.

Η Λίβερπουλ ισοφάριζε κάθε φορά που η Σίτι έπαιρνε το προβάδισμα στο ματς της Κυριακής, με τους προπονητές των δύο ομάδων στο φινάλε να δίνουν μια τρομερή αγκαλιά, ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης της ποιότητάς τους.

Αρκετή ώρα μετά το ματς κι ενώ ο Κλοπ μιλούσε σε τηλεοπτικό δίκτυο, εμφανίστηκε ο Πεπ και τα είπαν για αρκετά δευτερόλεπτα χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, με τις στιγμές να είναι τρομερές.

The love that Pep Guardiola and Jurgen Klopp have for each other



Awwww #MCILIV 🤍💙🤍❤️ pic.twitter.com/OjdWxwsAYj