Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι, προκειμένου να επιστρέψει στο «Όλντ Τράφορντ» ως βοηθός του Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο 52χρονος Ολλανδός τεχνικός είναι το φαβορί για την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι δύο πλευρές περιμένουν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν προκειμένου να μπουν στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων τους για το ενδεχόμενο της συνεργασίας τους.

Ο Τεν Χαγκ μάλιστα έχει ήδη παρουσιάσει στους ιθύνοντες του συλλόγου, το πλάνο που έχει για την ομάδα και όλα δείχνουν ότι από τη νέα χρονιά, η Γιουνάιτεντ θα έχει τον Ολλανδό στον πάγκο της. Μόνο που όπως αναφέρουν στο Νησί, η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων», θέλει μαζί με τον Τεν Χαγκ να φέρει και τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι στο «Ολντ Τράφορντ», προσφέροντας του ρόλο βοηθού αλλά κι ακόμη μία θέση μεταξύ διοίκησης και παικτών!

Οι φίλοι της Γιουνάιτεντ έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον άλλοτε επιθετικό των «κόκκινων διαβόλων» και σαφέστατα θεωρούν πως θα βοηθήσει τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα να μπει ξανά στο μονοπάτι των επιτυχιών.

#mufc are exploring alternative options to hiring Robin van Persie as part of Erik ten Hag's coaching staff due to concerns that he will not be able to secure a UK work permit #mulive [@MarkOgden_]