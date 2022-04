Στο όνομα του Έρικ Τεν Χαγκ φαίνεται πως καταστάλαξαν τελικά οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την τεχνική ηγεσία, με τον Ολλανδό να κερδίζει τη «μάχη» με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Το μεγάλο δίλημμα ανάμεσα σε Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και Έρικ Τεν Χαγκ φαίνεται πως δεν ταλανίζει πια τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με το «ESPN» αλλά και την «Telegraph», οι Κόκκινοι Διάβολοι αποφάσισαν να προκρίνουν τελικά το όνομα του Ολλανδού τεχνικού του Άγιαξ και απομένουν μονάχα οι τελευταίες λεπτομέρειες για να επισημοποιήσουν την πρόσληψή του στον πάγκο.

Όπερ σημαίνει πως η ομάδα του Μάντσεστερ συμφώνησε να καταβάλλει τα δυο εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε ο Αίαντας για να τον παραχωρήσει, ποσό βέβαια σημαντικά λιγότερο από εκείνο που θα έπρεπε να διαθέσει για τον Ποτσετίνο, εφόσον ο τελευταίος παραμείνει στο τιμόνι της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τα 15 εκατομμύρια ευρώ άλλωστε που επιθυμούσαν οι Παριζιάνοι για τον Αργεντινό τεχνικό φαίνεται πως έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην οριστική απόφαση των Άγγλων, οι οποίοι τελικά έστρεψαν αποκλειστικά το βλέμμα τους στην περίπτωση του προπονητή του Άγιαξ.

Manchester United are set to finalise the appointment of Erik ten Hag as the club's next manager, sources have told @MarkOgden_ and @RobDawsonESPN. pic.twitter.com/tKv7qXL53g