Το αφεντικό... τρελαίνεται συνεχώς και 500 τυχεροί οπαδοί της Χαλ θα επιβραβευθούν αππό τον Ατζούν για τη στήριξή τους, κερδίζοντας πολυτελείς διακοπές στην Τουρκία με τα πάντα πληρωμένα!

Ο δημοφιλής παραγωγός του Survivor αποφάσισε να δώσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στους δεσμούς του με τους οπαδούς των «τίγρεων» κι έτσι αποφάσισε να τους χαρίσει πολυτελείς διακοπές στην Τουρκία το φετινό καλοκαίρι.

Η είδηση βγήκε από το Q&A που έκανε στο MKM Stadium το βράδυ της Πέμπτης με τους φίλους της Χαλ, οι οποίοι θα πάρουν μέρος σε διαδικασία με λαχνούς.

Οι 250 τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν και το ταίρι τους, ή έναν φίλο τους μαζί στο ταξίδι και θα τους περιμένουν υπερπολυτελή αεροσκάφη στο Humberside Airport για να τους μεταφέρουν στην Τουρκία.

Θα διαμείνουν φυσικά σε 5άστερο ξενοδοχείο στην Αντάλια και τα πάντα θα είναι πληρωμένα από τον Ατζούν!

