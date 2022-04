Ο Ζοσέ Σα είναι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής που έχει κερδίσει τα περισσότερα MVP βραβεία τη φετινή σεζόν στην Premier League.

Ιδανικά εξελίσσεται η φετινή σεζόν για τον πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα στην Γουλβς. Ο 28χρονος Πορτογάλος έχει συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του σήμερα να βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογικής κατάταξης με 46 βαθμούς και στο -4 από την πρώτη πεντάδα. Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι κανένας κίπερ της Premier League δεν έχει περισσότερα εκτός έδρας clean sheet έως τώρα.

Ο 29χρονος κίπερ έχει κάνει τη διαφορά στην Γουλβς αλλά και γενικότερα στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει κερδίσει τα περισσότερα βραβεία πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή από το γνωστό «Who Scored», αφήνοντας πίσω τους, αστέρες όπως τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπερνάντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες, Ντιόγκο Ζότα και Ρούμπεν Ντίας.

❌ Cristiano Ronaldo

❌ Bernardo Silva

❌ Bruno Fernandes

❌ Diogo Jota

❌ Ruben Dias



🇵🇹 No Portuguese player has won the WhoScored Man of the Match award more times than Jose Sa in the Premier League this season (5) pic.twitter.com/ojBkbqgmm7