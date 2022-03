Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπρούνο Φερνάντες βρίσκονται πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2027.

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι για τον Μπρούνο Φερνάντες να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα προκειμένου να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2027, ενώ η προηγούμενη συμφωνία προέβλεπε πως έληγε το 2025 και υπήρχε οψιόν για άλλο ένα έτος.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αναπροσαρμογή του συμβολαίου του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού και να πορευτούν μαζί για τα επόμενα πέντε χρόνια. Με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μπρούνο Φερνάντες έχει πετύχει 49 γκολ και έχει μοιράσει 39 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, σε 117 συμμετοχές που έχει αγωνιστεί έως σήμερα.

Bruno Fernandes and Manchester United until 2027. Here we go. 📑✍🏻🇵🇹 #MUFC pic.twitter.com/DINn2eunzv