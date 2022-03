Οι οπαδοί της Λίβερπουλ κάνουν ό,τι μπορούν για να πείσουν τον Μο Σαλάχ να μείνει στον σύλλογο κι αυτή τη φορά δημιούργησαν προς τιμήν του μια εντυπωσιακή τοιχογραφία σε σπίτι πάνω στην «Anfield Road».

Επιστρατεύουν τα... γερά μέσα οι φίλοι της Λίβερπουλ, προκειμένου να πείσουν τον Μο Σαλάχ να παραμείνει στον σύλλογο. Η νέα κίνηση λατρείας προς τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ ήταν μια εντυπωσιακή τοιχογραφία, η οποία αποκαλύφθηκε και «έκλεψε» την προσοχή.

Μετά από ψηφοφορία των φίλων των Reds για μια νέα καλλιτεχνική δημιουργία στην «Anfield Road», αποφασίστηκε το έργο να απεικονίζει τον «Φαραώ» του κλαμπ και οι πρώτες εικόνες μαρτυρούν πραγματικά ένα αριστούργημα.

Όπως φαίνεται, ο τοίχος του σπιτιού που επιλέχθηκε βάφτηκε σε μαύρο χρώμα και πάνω του ζωγραφίστηκε η φιγουρά και το πρόσωπο του Μο Σαλάχ μετά τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό. Το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκεται στο τελικό στάδιο και με βάση την πρώτη... γεύση αναμένεται να γίνει ο νέος πόλος έλξης στη γύρω περιοχή του «Άνφιλντ». Θα καταφέρει, άραγε, αυτή η χειρονομία να συγκινήσει τον Σαλάχ και να τον κάνει από μόνη της να παραμείνει στον σύλλογο;

The new Mohamed Salah mural is nearing completion. 🎨 pic.twitter.com/8ggsueGRbr