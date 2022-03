Πογκμπά: «Μου έκλεψαν το μετάλλιο του Μουντιάλ, ενώ ήταν τα παιδιά μου στο σπίτι»

O Πολ Πογκμπά σε συνέντευξη του στη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» μίλησε για τη ληστεία που έγινε στο σπίτι του, ενώ ήταν μέσα τα δυο του παιδιά και αποκάλυψε πως του έκλεψαν το μετάλλιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.

Στις 15 Μαρτίου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε στο Champions League από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Πολ Πογκμπά να μπαίνει στο ματς ως αλλαγή, ενώ στο σπίτι του, όπου βρισκόντουσαν τα δύο παιδιά του, είχαν εισβάλει τρεις ληστές. Ο διεθνής Γάλλος χαφ των «Κόκκινων Διαβόλων» παραχώρησε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» και αποκάλυψε πως οι ληστές του έκλεψαν το μετάλλιο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή που κέρδισε στο Μουντιάλ του 2018 με τους «Τρικολόρ», μαζί με κοσμήματα της μητέρας του.

«Εγώ είμαι καλά, η οικογένειά μου επίσης. Είχα μια εβδομάδα που με εξέπληξε αρκετά, με τον αγώνα του Champions League όπου έμαθα ότι δεν θα παίξω και όταν πήγα σπίτι, ανακάλυψα ότι λήστεψαν το σπίτι μου μετά την είσοδο τριών ατόμων που έκλεψαν το χρηματοκιβώτιο μου.

Εκεί ήταν τα κοσμήματα της μητέρας μου, το μετάλλιο μου στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό που με τρόμαξε περισσότερο, είναι ότι τα δύο παιδιά μου ήταν στο σπίτι με τη νταντά κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Άκουσε τα πάντα κάλεσε τη γυναίκα μου και την ασφάλεια και μετά κλείστηκε με τα παιδιά (ηλικίας 1 και 2 ετών) σε ένα δωμάτιο. Για αρκετές μέρες μετά, ήταν σε σοκ. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά μου είναι καλά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γάλλος μέσος.

Pogba on the robbery at his home: “There was my mother’s jewellery in there, my World Cup medal… What scared me the most, is that my two children were at home with the nanny during the incident.“ [@GFFN, @Le_Figaro] pic.twitter.com/yOvujsGrgE