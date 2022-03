Οι ιδιοκτήτες των Chicago Cubs και ο δισεκατομμυριούχος, Κεν Γκρίφιν, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την μεγαλύτερη πρόταση αγοράς της Τσέλσι, καταθέτοντας την πρότασή τους μέχρι την Παρασκευή, όταν και λήγει η διορία.

Η οικογένεια των Ρίκετς, αφεντικών της ομάδας του αμερικανικού Baseball, Chicago Cubs και ο εκτελεστικός διευθυντής της Citadel, εταιρείας επενδύσεων, Κένεθ Γκρίφιν, φαίνεται πως αποφάσισαν να συμμαχήσουν και να διεκδικήσουν τις μετοχές της Τσέλσι από τα χέρια του Αμπράμοβιτς.

Όπως αναφέρεται από το SkySports, η... αμερικανική δύναμη θα καταθέσει την πιο πλούσια πρόταση που έχει γίνει μέχρι στιγμής για τους «μπλε» του Λονδίνου και αυτό θα γίνει μάλλον την Παρασκευή. Τότε είναι που θα ολοκληρωθεί και η διορία για την κατάθεση των επίσημων προτάσεων για την αγορά των Πρωταθλητών Ευρώπης και κόσμου, ώστε ν' αποφασίσει η Raine Group για την προσφορά που θα προτιμηθεί.

Πάντως, τα αφεντικά των Cubs και ο Γκρίφιν έχουν ήδη σχηματίσει το δικό τους γκρουπ και αναμένεται πλέον τα επόμενα 24ωρα να γίνει γνωστό το ποσό που προσφέρουν για την σωτηρία της Τσέλσι και τη νέα εποχή στο κλαμπ.

Τσέλσι: Και Αφρικανός ιδιοκτήτης χρυσωρυχείου θέλει την ομάδα

Τσέλσι: Η Κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει για τον νέο ιδιοκτήτη

The owners of the Chicago Cubs and Ken Griffin, the billionaire hedge fund tycoon, have joined forces to table a blockbuster bid for Chelsea Football Club.pic.twitter.com/EyZPVo9gQn