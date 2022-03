Την ώρα που σύσσωμο το «Turf Moor» χειροκροτούσε για την Ουκρανία λίγο πριν από σέντρα του Μπέρνλι - Τσέλσι, οπαδοί των Μπλε άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Pretty disgusting from Chelsea fans as they chant Roman Abramovich's name during the show of respect for Ukraine. pic.twitter.com/lG7u058nw4