Οι υποψήφιοι συρρέουν για την αγορά της Τσέλσι και ένας εξ αυτών δεν αποκλείεται να είναι και ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο οποίος δήλωσε μέσω twitter το ενδιαφέρον του να διαπραγματευτεί με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς!

Από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς στον... Κόνορ ΜακΓκρέγκορ; Σίγουρα δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς τέτοια διάδοχη κατάσταση στην Τσέλσι, μετά τις φήμες που θέλουν τον Ρώσο ολιγάρχη έτοιμο να ακούσει προτάσεις για τη μεταβίβαση του κλαμπ. Και η πλέον... ανήκουστη, όπως φαίνεται, θα έρθει από τον Ιρλανδό πολυεκατομμυριούχο και θρύλο του MMA!

Είτε το έκανε για να «τρολάρει» κόσμο, είτε γιατί πραγματικά ενδιαφέρεται να γίνει το νέο αφεντικό των Λονδρέζων, ο ΜακΓκρέγκορ πόσταρε στο twitter ένα στιγμιότυπο οθόνης από τη συνομιλία του με έναν φίλο, στην οποία έγραψε: «Τσέλσι για 3 δισ. λίρες. Ας την αγοράσουμε» και συνόδεψε την ανάρτηση με τη λεζάντα «Θα ήθελα να εξερευνήσω τις πιθανότητες».

Το net worth (καθαρή περιουσιακή αξία) ΜακΓκρέγκορ ανέρχεται περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ κι είναι κρίσιμο ερώτημα το πώς θα μπορούσε ποτέ ο ίδιος και πόσο ισχυρούς «συμπαίκτες» πρέπει να έχει για να καλύψει τις εξωπραγματικές απαιτήσεις του Αμπράμοβιτς που φτάνουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ!

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7