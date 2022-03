Ο 86χρονος δισεκατομμυριούχος από την Ελβετία, Χάνγιοργκ Βάις, ισχυρίζεται ότι έχει επικοινωνήσει με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς για την Τσέλσι και πως ο Ρώσος μεγιστάνας αξιώνει 2 δισεκατομμύρια για να δώσει τις μετοχές!

Ο επιχειρηματίας εξ Ελβετίας μίλησε στο Blick και αποκάλυψε την δική του πρόθεση για να καταφέρει να πάρει τους «μπλε» στην κατοχή του έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν φέρει σε δύσκολη θέση το μεγάλο αφεντικό του συλλόγου λόγω του πολέμου που κύρηξε η Ρωσία στην Ουκρανία.

«Πρέπει να περιμένω 4-5 μέρες, όμως ο Ρομάν ζητάει πάρα πολλά για να δώσει τις μετοχές. Η Τσέλσι του οφείλει 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θέλει να πάρει αυτό το ποσό αποχωρώντας. Δεν είμαι μόνος μου σε αυτό, υπάρχουν ακόμα 6-7 επενδυτές μαζί μου» ανέφερε ο Χάνγιοργκ Βάις, που τόνισε ότι ο Αμπράμοβιτς ψάχνει να... ξεφορτωθεί τις μετοχές της Τσέλσι αυτή τη στιγμή...

Ο Ελβετός δισεκατομμυριούχος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας ιατρικών εργαλείων Synthes USΑ και όπως ανέφερε: «Μόνο με συνεργάτες θα μπορούσα να πάρω την Τσέλσι και πρέπει να εξετάσω όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες. Δεν θα κάνω τίποτα μόνος μου». Ο Βάις, πολιτικά τάσσεται υπέρ των φιλελεύθερων, έχει συνδέσει τ' όνομά του με φιλανθρωπίες, ενώ, έχει δραστηριοποιηθεί και στον χώρο των media.

