Σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια, ο Ντένις Μπέργκαμπ είχε πετύχει ένα από τα καλύτερα τέρματα στην ιστορία της Premier League, «χορεύοντας» με εκπληκτική ντρίπλα τον Νίκο Νταμπίζα.

Πέρασαν 20 χρόνια από την ημέρα που ο Ντένις Μπέργκαμπ «άδειασε» με μία ντρίμπλα 180 μοιρών τον Νίκο Νταμπίζα, στο παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Τότε οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 2-0 και συνέχισαν την πορεία τους για την κατάκτηση του τίτλου εκείνη τη σεζόν. Ο Μπέργκαμπ ήταν αυτός που συγκέντρωσε όλα τα φώτα πάνω του με την μυθική ντρίμπλα στον Νίκο Νταμπίζα.

Οπως παραδέχθηκε μετά το ματς ο παλαίμαχος πλέον Ολλανδός επιθετικός, αυτό που έκανε φαινόταν τελείως διαφορετικό απ’ αυτό που ήθελε να κάνει.

«Λίγα μέτρα πριν φτάσει η μπάλα σε μένα πήρα την απόφαση να την περάσω γύρω από τον αμυντικό. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να βρεθώ μπροστά της ήταν να ακολουθήσω εκείνη την πορεία που ακολούθησα. Μπορεί να φάνηκε λίγο περίεργο ή ωραίο αλλά για μένα ήταν απλά ο γρηγορότερος τρόπος για να φτάσω στη μπάλα».

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι η «πιστοποίηση» της ομορφιάς του γκολ ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα, το 2017, όταν το BBC ζήτησε από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν το καλύτερο που έχει σημειωθεί στην ιστορία της Premier League, δηλαδή από τη σεζόν 1992-1993 έως σήμερα, μεταξύ 25.799 τερμάτων.

Πάνω από 500.000 φίλαθλοι έβαλαν στην πρώτη θέση το γκολ του Μπέργκαμπ, το οποίο συγκέντρωσε το 31% των επιλογών και κερδίζοντας μια θέση στην αιωνιότητα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

