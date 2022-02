Η διοίκηση της Λιντς ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Μαρσέλο Μπιέλσα, μέχρι πρότινος τεχνικό των Παγωνιών, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Η χτεσινή συντριβή (4-0) από την Τότεναμ ήταν η πέμπτη ήττα της Λιντς στις τελευταίες έξι αναμετρήσεις, και ταυτόχρονα το τελευταίο ματς του Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της ομάδας. Επιβεβαιώθηκαν έτσι οι «ψίθυροι» που είδαν το φως της δημοσιότητας το βράδυ του Σαββάτου σχετικά με την απόφαση απομάκρυνσης του Αργεντίνου τεχνικού. Σύμφωνα με το Athletic, η διοίκηση της ομάδας είχε λάβει ουσιαστικά την απόφασή της μετά το μεσοβδόμαδο ταπεινωτικό 6-0 από την Λίβερπουλ, ενώ η νέα σαββατιάτικη ήττα από τα «σπιρούνια» επισφράγισε την αλλαγή σελίδας για τα Παγώνια.

Ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Αντρέα Ραντριτζάνι, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Αυτή ήταν η πιο σκληρή απόφαση που χρειάστηκε να πάρω κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη Λιντς Γιουνάιτεντ, λαμβάνοντας υπόψη όλη την επιτυχία που είχε ο Μαρσέλο στον σύλλογο. Με τον Μαρσέλο στο τιμόνι είχαμε τρεις απίστευτες σεζόν. Άλλαξε την κουλτούρα του συλλόγου και έφερε μια νοοτροπία νικητή σε όλους μας. Οι στιγμές που δημιουργήθηκαν, ιδιαίτερα τη σεζόν 2019/20 και η κατάκτηση της ανούδου στην Premier League, θα μείνουν φυσικά ανεξίτηλα χαραγμένες στις μνήμες όλων, συμπεριλαμβανομένων εμένα και των φιλάθλων.

Ωστόσο, πρέπει να ενεργήσω προς το συμφέρον του συλλόγου και πιστεύω ότι απαιτείται μια άμεση αλλαγή για να διασφαλίσουμε την παρουσία μας στην Πρέμιερ Λιγκ. Τα πρόσφατα αποτελέσματα δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μας. Βρισκόμαστε σε μια επισφαλή θέση στο πρωτάθλημα και νιώθω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να φέρω έναν νέο προπονητή, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πιο κρίσιμη φάση της σεζόν».

Ο Μπιέλσα κατέφτασε στο Λιντς τον Ιούνιο του 2018, αντικαθιστώντας τον Πολ Χέκινμποτομ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Στην δεύτερή του χρονιά η ομάδα προβιβάστηκε στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, όμως την φετινή χρονιά διαγράφει άσχημη πορεία όντας μόλις τρεις βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

