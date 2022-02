Ο Κρίστιαν Έρικσεν έπαιξε για 38 λεπτά στην επιστροφή του στη δράση μετά από 259 ημέρες και δεν έκρυψε την ευτυχία του στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στη Νιούκαστλ.

Η στιγμή της κατάρρευσης του Κρίστιαν Έρικσεν στο «Parken Stadium» θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό των φιλάθλων. Ωστόσο, πέρασαν αισίως 259 μερόνυχτα από εκείνο το φριχτό απόγευμα της δεύτερης μόλις ημέρας του Euro 2020. Και μέσα σε μια περίοδο που έχει στερέψει από ευχάριστες ειδήσεις, η επιστροφή του σπουδαίου Δανού χαφ στη δράση με τη φανέλα της Μπρέντφορντ έσκασε σαν μια μικρή «αχτίδα» φωτός κι αναμφίβολα κέντρισε όλα τα βλέμματα στο Νησί. Τι κι αν οι Μέλισσες ηττήθηκαν με 2-0 από τη Νιούκαστλ; Στο τέλος της ημέρας, ο 30χρονος σταρ είναι ο μεγάλος νικητής και στις πρώτες του δηλώσεις δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματα ευτυχίας που γεννήθηκαν από την επάνοδό του στο χορτάρι.

Ο Έρικσεν πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 52', αγωνίστηκε για 38 λεπτά και στο φινάλε του ματς δήλωσε:

«Αν εξαιρέσεις το αποτέλεσμα, είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Το να έχω βιώσει όσα βίωσα και να επιστρέφω είναι τρομερό συναίσθημα. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή ημέρα από την αρχή. Η Μπρέντφορντ με φροντίζει πολύ. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για εμένα και πρόθυμοι να βοηθήσουν.

«Όλοι είναι εδώ. Η οικογένειά μου, οι γονείς μου, τα παιδιά μου, η πεθερά μου και κάποιοι γιατροί που με βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα. Όσα έκαναν για μένα είναι ακόμη πιο δύσκολα από ό,τι πέρασα».

🗣 "I'm one happy man to be back here." ❤️



Christian Eriksen says it's a special day to return to playing on a football pitch again with Brentford pic.twitter.com/VnAb7gpe1D