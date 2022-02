Ο Ντιόγκο Ζότα και ο Ρομπέρτο Φιρμίνο αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού και συνεπώς θα χάσουν την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Λιντς για το πρωτάθλημα, ενώ αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή τους στον τελικό του League Cup κόντρα στην Τσέλσι.

Δύο σημαντικούς αγωνιστικούς «πονοκεφάλους» καλείται να διαχειριστεί ο Γιούργκεν Κλοπ, εν όψει τόσο της εξ αναβολής αναμέτρησης της Λίβερπουλ με τη Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League, όσο και του τελικού του League Cup με την Τσέλσι στο «Γουέμπλεϊ», καθώς ο Ρομπέρτο Φιρμίνο αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό, ενώ ο Ντιόγκο Ζότα έχει χτυπήσει στον αστράγαλο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ στις δηλώσεις του για το παιχνίδι της Τετάρτης (23/02, 21:45) με το σύνολο του Μαρσέλο Μπιέλσα στο «Άνφιλντ» ξεκαθάρισε πως οι δυο επιθετικοί του δεν θα είναι διαθέσιμοι, ενώ δεν εμφανίστηκε ιδαίτερα αισιόδοξος για τη συμμετοχή τους στον τελικό της Κυριακής (27/2, 18:30) κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου.

«Δεν υπάρχει ελπίδα να παίξουν κόντρα στη Λιντς, ενώ για τον τελικό θα δούμε. Δεν ξέρω τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα ήταν εύκολο να απαντήσω "όχι", αλλά θα δούμε. Προσπαθούν αλλά δεν προπονήθηκαν και αυτό δεν είναι καλό σημάδι», ανέφερε ο τεχνικός της Λίβερπουλ.

