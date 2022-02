Μαγκουάιρ: «Ντρέπομαι που έπρεπε να φτάσουμε 140 κόρνερ για να σκοράρουμε» (vid)

Ο Χάρι Μαγκουάιρ ανέλαβε μερίδιο της ευθύνης για το γεγονός πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπρεπε να φτάσει περίπου στα 140 κόρνερ για να σκοράρει με αυτό τον τρόπο, σπάζοντας την κακοδαιμονία απέναντι στην Λιντς.

Ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στην δύσκολη νίκη με το τελικό 4-2 στο «Έλαντ Ρόουντ». Παρά το προβάδισμα δυο τερμάτων στην ανάπαυλα, η Γιουνάιτεντ είδε τα «παγώνια» να ισοφαρίζουν μέσα σε ένα λεπτό, ωστόσο, οι Ελάνγκα και Φρεντ «καθάρισαν».

Μιλώντας για το γκολ του, το οποίο ήρθε έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Λουκ Σο, ο Χάρι Μαγκουάιρ ανέφερε: «Κάθε φορά που βλέπω το στατιστικό με τα κόρνερ ντρέπομαι. Είμαι κομμάτι αυτής της διαδικασίας και της προσπάθειας να σκοράρουμε από στατικές φάσεις. Δεν είμαστε καλοί ως ομάδα σε αυτό το κομμάτι» είπε ο captain.

🗣 "Embarrassing every time I see the stat. I feel embarrassed myself."



