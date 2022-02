Οπαδός της Λιντς πέταξε κέρμα στον Άντονι Ελάνγκα, αλλά ο νεαρός Σουηδός χαμογέλασε τελευταίος πετυχαίνοντας το γκολ για το 2-4 και δείχνοντας το σήμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προς την εξέδρα μετά το τέλος του ματς.

Ο Άντονι Ελάνγκα «έλαμψε» για μια ακόμα φορά επί Ραλφ Ράνγκνικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έστω κι αν η αρχή της συμμετοχής του στο ματς κόντρα στη Λιντς στιγματίστηκε από αντικείμενο που δέχθηκε από την εξέδρα.

Στο 70', δύο λεπτά αφότου πέρασε στο ματς ως αλλαγή, οπαδός της Λιντς πέταξε κέρμα στον νεαρό Σουηδό κατά τους πανηγυρισμούς του τρίτου γκολ των Κόκκινων Διαβόλων, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να βρεθεί για λίγο στο χορτάρι και να λάβει τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ.

Ωστόσο, ο Ελάνγκα ήταν αυτός που γέλασε τελευταίος, με τον πιο «αποστομωτικό» τρόπο. Στο 89', πήρε την «εκδίκησή» του με το γκολ που σημείωσε για το τελικό 2-4 κόντρα στα Παγώνια και έσπευσε να πανηγυρίσει με το δάχτυλο στο στόμα, ζητώντας από την εξέδρα των γηπεδούχων να σωπάσει. Το αποκορύφωμα της αντίδρασής του ήλθε με το τέλος του ματς, όταν έδειξε το έμβλημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προς τους οπαδούς της Λιντς και μάλιστα με τη χειρονομία που υποδείκνυε ότι η ομάδα του έφυγε νικήτρια μέσα από το «Elland Road».

𝙈𝙖𝙣𝙘𝙝𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙐𝙣𝙞𝙩𝙚𝙙 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙨𝙪𝙗𝙨 ⭐️



Fred and Elanga help Man United to three points over Leeds pic.twitter.com/CMfljMM2hu