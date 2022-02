Ιστορία με τη φανέλα της Τσέλσι έγραψε ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα, καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία του συλλόγου.

Η Τσέλσι επικράτησε στην παράταση με 2-1 της αξιόμαχης Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα και για πρώτη φορά ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου.

Ένα τρόπαιο που δεν είχε καταφέρει να το κατακτήσει ποτέ στην ιστορία της, καθώς τη μοναδική φορά που έφτασε στον τελικό ήταν το 2012 όταν και ηττήθηκε από την Κορίνθιανς (2012).

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τίτλος ήταν από αυτούς που κυνήγησε και για προσωπικούς λόγους ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα, καθώς γνώριζε πως είχε την ευκαιρία να φτάσει σε ένα μοναδικό επίτευγμα και να γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα. Να γίνει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου που θα έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους.

Τελικά, ο Ισπανός αρχηγός των «μπλε» είδε την ομάδα του να επικρατεί της Παλμέιρας και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα επτά τρόπαια με την Τσέλσι. Σχεδόν ένα κύπελλο, για κάθε χρόνο παραμονής του στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής των «μπλε» δεν είχε κερδίσει επτά διαφορετικούς τίτλους με τη φανέλα των «μπλε». Συγκεκριμένα μετράει Premier League, FΑ Cup, Carabao Cup, Champions League, Europa League, UEFA Super Cup και τώρα Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων. Ό,τι τίτλο μπορούσε να κατακτήσει με τους Λονδρέζους, ο 32χρονος Ισπανός στόπερ το έβαλε στην τροπαιοθήκη του.

