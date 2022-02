Η Τσέλσι προσέφερε στον Αντόνιο Ρούντιγκερ νέο συμβόλαιο με διπλάσιες απολαβές, όμως η πλευρά Γερμανού κεντρικού αμυντικού την απέρριψε.

Ανοιχτό παραμένει το «φλέγον» ζήτημα της Τσέλσι σχετικά με την ανανέωση του Αντόνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί παραπάνω από «σκληρός» διαπραγματευτής.

Ο διεθνής στόπερ αμοίβεται με βάση το τρέχον συμβόλαιο του με 100.000 λίρες την εβδομάδα, αρνήθηκε πρόταση τον Λονδρέζων για νέο συμβόλαιο με 140.000 λίρες την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με την Daily Mail ήταν αρνητικός και στην τελευταία προσέγγιση των πρωταθλητών Ευρώπης, οι οποίοι προτίθενται να διπλασιάσουν τον μισθό του Ρούντιγκερ.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει αρκετά υψηλές απαιτήσεις, καθώς εκτιμά πως μπορεί να βρει συμβόλαιο με 400.000 λίρες την εβδομάδα (τετραπλάσια χρήματα από όσα παίρνει τώρα), συν μπόνους και πριμ υπογραφής. Ανάμεσα στους «μνηστήρες» του 28χρονου σέντερ μπακ βρίσκονται η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

