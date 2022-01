Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Αμερικανού κεντρικού αμυντικού Όστον Τράστι από τους Κολοράντο Ράπιντς.

Η Άρσεναλ την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου πρόχωρησε σε μια μεταγραφή με ορίζοντα το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα οι «Κανονιέρηδες» ολοκλήρωσαν την αγορά του 23χρονου Αμερικανού κεντρικού αμυντικού, Όστον Τράστι να από την Κολοράντο Ράπιντς.

Ο υψηλόσωμος (1,90 μ.) σέντερ μπακ τη σεζόν 2020-21 αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια του MLS, όντας βασικός και αναντακατάστατος σε όλες του τις εμφανίσεις με το κλαμπ του Κολοράντο, καθώς συνολικά μέτρησε, 3.060 αγωνιστικά λεπτά. Ο Τράστι θα παραμείνει δανεικός στους Ράπιντς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 και στη συνέχεια θα «μετακομίσει» στο Λονδίνο για να ξεκινήσει την Ευρωπαϊκή του πορεία, αφήνοντας για πρώτη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Auston Trusty is set to join @Arsenal this summer. From your entire #Rapids96 family, congratulations @austheboss3 ! 📝: https://t.co/PXQzLac5Bq pic.twitter.com/c7ctIHM6e6

Arsenal have completed the signing of centre back Auston Trusty from Colorado Rapids. He will remain with MLS club on loan until the end of the season. 🔴🇺🇸 #AFC